Boca Juniors dio otro paso en busca del Torneo Clausura. En una Bombonera que todavía celebra la reciente conquista de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y consiguió la clasificación a los cuartos de final del certamen.

El Xeneize resolvió el encuentro con los goles de Leandro Paredes y Miguel Merentiel, en una noche en la que volvió a mostrar su ambición de pelear por otro título. La victoria le permitió superar una instancia de eliminación directa exigente y mantener vivo el impulso de un cierre de temporada que ya tiene una consagración internacional y el primer puesto de la Tabla Anual.

La apertura del marcador llegó a los 17 minutos del primer tiempo. Después de un centro de Sebastián Villa, la pelota impactó en el brazo de Ezequiel Bonifacio dentro del área. El árbitro Luis Lobo Medina, tras revisar la acción a instancias del VAR, sancionó penal y Paredes se hizo cargo de la ejecución. El capitán sacó un potente remate cruzado y venció a Emmanuel Gómez Riga.

Boca encontró así la ventaja en un partido que había comenzado con una llegada peligrosa del conjunto mendocino. A los tres minutos, Luis Sequeira había exigido a Álvaro Montero, quien respondió con una intervención importante para mantener el cero.

Merentiel sentenció la clasificación

Con la ventaja, el equipo de Arruabarrena buscó administrar el desarrollo y aprovechar los espacios que dejaba su rival. Independiente Rivadavia intentó mantenerse en partido, pero el Xeneize terminó ampliando la diferencia con el tanto de Miguel Merentiel para encaminar definitivamente la clasificación.

La victoria también tuvo un contexto especial para el público local. Boca volvió a presentarse en su estadio después de conquistar la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, un título que puso fin a una espera de 18 años sin consagraciones internacionales. En la previa, los hinchas reconocieron al plantel y al entrenador, Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia, el próximo desafío

Con el boleto asegurado, Boca ya conoce a su próximo adversario: Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de eliminar a Newell's con una victoria por 4-2.

Después de celebrar en el plano internacional y quedarse con la Tabla Anual, Boca mantiene la ilusión de cerrar el año con otra vuelta olímpica.