La localidad de Balde atraviesa una situación de emergencia luego del desborde de una represa ubicada en un campo privado de la zona, que provocó el avance del agua sobre el sector urbano y afectó a 17 viviendas. Frente al episodio, el Gobierno de San Luis activó un operativo de asistencia y prevención con la intervención coordinada de distintas reparticiones provinciales.

De acuerdo con la información oficial, los vecinos reportaron el desborde alrededor de las 18:00 de este miércoles. El agua comenzó a avanzar sobre una parte del pueblo e ingresó a las viviendas. Pese a la magnitud del episodio, las autoridades informaron que no hay personas en riesgo de vida.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) coordinó el despliegue de brigadistas del Ministerio de Seguridad, bomberos de cuarteles de la zona, personal y técnicos de San Luis Agua y equipos del Ministerio de Desarrollo Humano. También participa el COE municipal, mientras que el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, mantiene contacto permanente con la intendenta de Balde, Gladys Páez.

Asistencia directa a las familias afectadas

El Ministerio de Desarrollo Humano trabaja en el lugar a través de la Dirección de Emergencia Social, con asistencia directa a los damnificados. Entre los elementos distribuidos se encuentran agua, alimentos, kits de limpieza, mantas y alcohol en gel, destinados a cubrir las necesidades más urgentes de los hogares afectados.

En paralelo, las cuadrillas de San Luis Agua intervienen en la zona para colaborar con el resguardo de las familias, mientras los equipos técnicos analizan las condiciones generadas por el desborde y la evolución de la situación.

El operativo busca contener a los vecinos y prevenir nuevas consecuencias mientras se monitorea el comportamiento del agua.

Suspendieron las clases en una escuela

Como consecuencia del fenómeno, la Escuela N.º 141 “Los Andes” no tendrá actividad este jueves 26 de noviembre. La suspensión alcanza tanto al turno mañana como al turno tarde.

Las autoridades provinciales indicaron que la asistencia continuará en función de las necesidades que se presenten y que se ampliará la información a medida que avance el operativo.