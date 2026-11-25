La circulación quedó habilitada este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial N.º 1, en el tramo comprendido entre Juan Jorba y La Punilla, luego de que Vialidad Provincial completara los trabajos para despejar los sectores afectados por el desborde del río Nuevo.

El operativo permitió retirar los materiales que la fuerza del agua había arrastrado hasta la calzada, entre ellos sedimentos, ramas y piedras que impedían el paso seguro de los vehículos. La intervención comprendió aproximadamente 900 metros de la ruta.

Para recuperar la transitabilidad, los equipos del organismo trabajaron con palas cargadoras y motoniveladoras, que permitieron remover los elementos acumulados y acondicionar el sector.

El tránsito había sido interrumpido como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas el lunes, que provocaron la crecida del río Nuevo y el avance del agua sobre distintos puntos de la traza. Desde entonces, personal y maquinaria provincial trabajaron para restablecer las condiciones de circulación.

Piden circular con precaución

Aunque la ruta ya se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos, Vialidad Provincial solicitó a los conductores transitar con precaución, especialmente en el sector de la Estancia Chamico.

Ese punto se encuentra aproximadamente a 17 kilómetros de Juan Jorba y a unos 40 kilómetros de La Punilla, por lo que las autoridades recomendaron mantener la atención durante el recorrido.

Con la finalización de estas tareas, se recuperó la circulación en uno de los tramos que había quedado comprometido por las consecuencias del temporal en el sur provincial.