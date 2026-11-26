El tránsito quedó nuevamente habilitado este jueves en la Autopista Serranías Puntanas, en el sector del kilómetro 673, luego de los inconvenientes provocados por la crecida del río Nuevo.

El Ente Control de Rutas informó que las tareas de limpieza permitieron liberar el tramo que había quedado afectado por el avance del agua y la acumulación de sedimentos sobre la calzada.

Los trabajos incluyeron la remoción de barro que, en algunos sectores, alcanzó los 60 centímetros de altura.

También fue necesario retirar árboles, piedras y otros materiales arrastrados por la corriente.

La Policía Caminera permanece en la zona para ordenar la circulación y realizar tareas preventivas.

Aunque el tránsito ya está habilitado, las autoridades advirtieron que todavía queda arena fina sobre la ruta, lo que puede generar dificultades de adherencia y reducir por momentos la visibilidad.

Por ese motivo, recomendaron disminuir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

La reapertura normaliza uno de los sectores que había quedado comprometido por las lluvias y crecidas de los últimos días, aunque se mantiene el pedido de circular con especial cuidado hasta que finalicen por completo las tareas de acondicionamiento.