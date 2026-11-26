El vínculo comercial entre las casas de apuestas online y el fútbol argentino podría cambiar de manera drástica si el Senado convierte este jueves en ley el proyecto de prevención de la ludopatía que ya cuenta con media sanción de Diputados.

La iniciativa establece una prohibición amplia de publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas online, una medida que alcanzaría directamente a clubes, deportistas, estadios y competiciones.

De aprobarse el texto tal como salió de la Cámara baja, las empresas del sector no podrían seguir apareciendo como sponsors en camisetas ni utilizar el nombre de estadios, torneos o eventos deportivos para promocionar sus marcas.

La restricción también abarcaría redes sociales, plataformas digitales, medios gráficos, radiales y televisivos, publicidad en la vía pública y acciones realizadas mediante influencers o figuras del deporte.

El impacto sobre los clubes

La medida tendría consecuencias inmediatas sobre una parte importante del fútbol argentino.

Actualmente, varios equipos de Primera División mantienen contratos con operadores de apuestas online, además de acuerdos comerciales vinculados con la propia AFA. De acuerdo con información difundida durante el debate parlamentario, al menos diez clubes de la máxima categoría cuentan con este tipo de patrocinio.

Entre ellos aparecen instituciones de fuerte peso deportivo y comercial, que en los últimos años incorporaron a las casas de apuestas como una fuente relevante de ingresos.

En caso de sancionarse y promulgarse la ley, esos contratos deberán ser revisados para determinar cómo adecuarlos al nuevo régimen.

El texto no se limita a la exhibición de marcas en las camisetas.

También prohíbe la promoción mediante deportistas, entrenadores, influencers y otras figuras públicas, con el objetivo de reducir la exposición de niños y adolescentes a las plataformas de apuestas.

El Senado busca convertirlo en ley

El proyecto fue aprobado por Diputados en noviembre de 2024 y llegó a esta semana al límite de perder estado parlamentario.

Después de varias negociaciones, el oficialismo y el peronismo acordaron avanzar este jueves con el texto de la Cámara baja, aun cuando sectores de La Libertad Avanza y otras bancadas habían planteado objeciones sobre el alcance de las prohibiciones.

El entendimiento contempla convertir la iniciativa en ley y luego trabajar en un proyecto complementario que introduzca eventuales modificaciones.

La discusión excede al fútbol.

La propuesta también impide el acceso de menores de 18 años a plataformas de apuestas, establece controles de identidad, limita medios de pago, crea mecanismos de autoexclusión e incorpora acciones educativas destinadas a prevenir conductas problemáticas vinculadas con el juego online.

Para los clubes, sin embargo, el punto más sensible será económico.

Si la norma entra en vigencia con la prohibición publicitaria prevista actualmente, una de las principales fuentes de patrocinio que creció con fuerza durante los últimos años quedará fuera de las camisetas y del negocio comercial del fútbol argentino.