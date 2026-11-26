Carlos Tevez confirmó este jueves una de las presencias más esperadas para su despedida del fútbol: Lionel Messi jugará el próximo 20 de diciembre en La Bombonera, en una jornada que reunirá a grandes estrellas que compartieron cancha con el ídolo de Boca Juniors.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del evento, donde se destacó la trayectoria del capitán argentino y su vínculo con el Apache, con quien compartió varios años en la Selección nacional.

Messi y Tevez volverán a compartir una cancha

La confirmación generó una gran expectativa entre los hinchas, ya que será una oportunidad especial para ver nuevamente a Messi en un estadio argentino.

Ambos futbolistas fueron compañeros en la Selección, con participaciones en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011.

“¡Leo Messi, La Bombonera te espera!”, fue el mensaje con el que la organización oficializó su participación.

Una despedida repleta de estrellas

El homenaje, denominado De alcanzapelotas a leyenda, contará con la presencia de reconocidas figuras del fútbol mundial.

Entre los nombres anunciados aparecen Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Martín Palermo, Leandro Paredes, Gianluigi Buffon y Rio Ferdinand, entre otros excompañeros del Apache.

La participación de Cristiano Ronaldo, con quien Tevez compartió equipo en Manchester United, todavía no fue confirmada.

Cuándo será y cómo conseguir entradas

El encuentro se disputará el domingo 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.

La venta general de entradas comenzará este viernes 27 de noviembre, a partir de las 12, a través de la plataforma Fantixtickets, sujeta a disponibilidad.

Los precios arrancan en $130.000 para las ubicaciones generales y plateas altas, mientras que las plateas medias cuestan desde $300.000 y las bajas desde $380.000.

Con Messi como invitado principal, Tevez prepara una despedida que promete reunir a distintas generaciones de futbolistas y rendir homenaje a una carrera que dejó su marca en Boca, la Selección argentina y el fútbol europeo.