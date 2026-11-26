Boxeo Amateur
El campeonato José María Gatica tendrá su última velada del año en Villa Mercedes
El Campeonato Provincial de Boxeo Amateur ‘José María Gatica’ tendrá este viernes su última velada de la temporada 2026 en Villa Mercedes. La jornada comenzará a las 20:00 en el Palacio de los Deportes y contará con seis combates finales, en los que se definirán los últimos títulos del año. La entrada será libre y gratuita.
La actividad fue presentada durante una conferencia de prensa de la que participaron la secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz; la directora provincial de Boxeo, Eva Gatica; el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Doffi; el coordinador provincial de Boxeo, Sergio Medina, y la secretaria de Deportes de Villa Mercedes, Cintia Duplessis.
Durante el encuentro, Muñiz destacó el crecimiento del certamen y el trabajo articulado con las federaciones nacional y provincial. También remarcó el valor social de la disciplina y su aporte a la formación de niños y jóvenes.
Seis combates para definir a los campeones
El coordinador provincial de Boxeo, Sergio Medina, detalló que la última jornada tendrá seis peleas. Entre los cruces destacados estará el combate de fondo entre Jair Assat y Gabriel Fernández.
También se disputará una final femenina entre Milagro Godoy, representante de Villa Mercedes, y Anabella Torres, del gimnasio Serranías Puntanas. Será una revancha de la definición que protagonizaron el año pasado.
Otra de las peleas tendrá como protagonista a Javier Rosales, quien recibió su licencia profesional hace dos veladas, frente a Ezequiel Quiroga, del gimnasio El Luchador.
Según precisó Medina, el campeonato contó con 157 boxeadores inscriptos y finalizará con la consagración de 40 campeones.
El crecimiento del boxeo provincial
La directora provincial de Boxeo, Eva Gatica, realizó un balance positivo de la temporada y destacó el trabajo desarrollado para ampliar la actividad en distintas localidades de San Luis. Además, adelantó que durante 2027 el campeonato comenzará en febrero, con dos veladas mensuales y nuevas recorridas por la provincia para incorporar gimnasios y participantes.
Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Doffi, valoró el acompañamiento provincial a la disciplina y confirmó que aprovechará su visita para brindar una charla de actualización reglamentaria destinada a la Federación Sanluiseña.
De esta manera, Villa Mercedes será nuevamente el escenario del cierre anual de un campeonato que reúne a deportistas de distintos puntos de la provincia y combina la competencia amateur con el desarrollo de los gimnasios y el acompañamiento a las nuevas generaciones.