El Campeonato Provincial de Boxeo Amateur ‘José María Gatica’ tendrá este viernes su última velada de la temporada 2026 en Villa Mercedes. La jornada comenzará a las 20:00 en el Palacio de los Deportes y contará con seis combates finales, en los que se definirán los últimos títulos del año. La entrada será libre y gratuita.

La actividad fue presentada durante una conferencia de prensa de la que participaron la secretaria de Deportes, María Adelaida Muñiz; la directora provincial de Boxeo, Eva Gatica; el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Doffi; el coordinador provincial de Boxeo, Sergio Medina, y la secretaria de Deportes de Villa Mercedes, Cintia Duplessis.

Durante el encuentro, Muñiz destacó el crecimiento del certamen y el trabajo articulado con las federaciones nacional y provincial. También remarcó el valor social de la disciplina y su aporte a la formación de niños y jóvenes.

Seis combates para definir a los campeones

El coordinador provincial de Boxeo, Sergio Medina, detalló que la última jornada tendrá seis peleas. Entre los cruces destacados estará el combate de fondo entre Jair Assat y Gabriel Fernández.

También se disputará una final femenina entre Milagro Godoy, representante de Villa Mercedes, y Anabella Torres, del gimnasio Serranías Puntanas. Será una revancha de la definición que protagonizaron el año pasado.

Otra de las peleas tendrá como protagonista a Javier Rosales, quien recibió su licencia profesional hace dos veladas, frente a Ezequiel Quiroga, del gimnasio El Luchador.

Según precisó Medina, el campeonato contó con 157 boxeadores inscriptos y finalizará con la consagración de 40 campeones.

El crecimiento del boxeo provincial

La directora provincial de Boxeo, Eva Gatica, realizó un balance positivo de la temporada y destacó el trabajo desarrollado para ampliar la actividad en distintas localidades de San Luis. Además, adelantó que durante 2027 el campeonato comenzará en febrero, con dos veladas mensuales y nuevas recorridas por la provincia para incorporar gimnasios y participantes.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Doffi, valoró el acompañamiento provincial a la disciplina y confirmó que aprovechará su visita para brindar una charla de actualización reglamentaria destinada a la Federación Sanluiseña.

De esta manera, Villa Mercedes será nuevamente el escenario del cierre anual de un campeonato que reúne a deportistas de distintos puntos de la provincia y combina la competencia amateur con el desarrollo de los gimnasios y el acompañamiento a las nuevas generaciones.