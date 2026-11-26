El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial y municipal en la Municipalidad de Balde, para analizar la situación de la localidad luego de las complicaciones provocadas por el desborde de una represa privada.

Del encuentro participaron la intendenta Mary Páez; referentes de las fuerzas de seguridad, brigadistas y bomberos; representantes de San Luis Agua, Vialidad Provincial, el Ente de Control de Rutas y la Policía de San Luis. También estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.

La reunión se realizó en el marco del operativo de asistencia y prevención desplegado en la localidad, luego de que el avance del agua ingresara a viviendas y afectara distintos sectores del pueblo.

El operativo de asistencia en Balde

La emergencia se produjo el miércoles, alrededor de las 18:00, cuando el desborde de una represa ubicada en un establecimiento privado provocó anegamientos en la zona urbana. De acuerdo con el relevamiento oficial difundido por el Gobierno provincial, fueron 17 las viviendas afectadas y no se registraron personas en riesgo de vida.

Desde entonces, distintas áreas provinciales y el municipio trabajaron de manera coordinada para asistir a las familias damnificadas. El operativo incluyó la entrega de agua, alimentos, mantas, kits de limpieza y otros elementos de primera necesidad.

La situación también generó complicaciones en la Autopista de las Serranías Puntanas, donde la acumulación de agua obligó a interrumpir el tránsito durante la madrugada. La circulación quedó habilitada a las 5:00 de este jueves, aunque se mantuvo un balizamiento preventivo en la zona.