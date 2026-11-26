La relación entre Argentina y Estados Unidos sumó este jueves una nueva señal política luego de que el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, se reuniera con Donald Trump en Florida.

El encuentro se realizó en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Palm Beach, y tuvo como uno de sus ejes la situación argentina y el vínculo con el presidente Javier Milei.

Después de la reunión, Lamelas difundió un mensaje en su cuenta de X en el que planteó abiertamente la posibilidad de una nueva cumbre presidencial durante 2027.

“De cara a 2027, me gustaría volver a ver a los dos presidentes y amigos juntos. Tenemos mucho por hacer entre nuestros países”, escribió el diplomático.

La declaración vuelve a poner en agenda la posibilidad de un nuevo encuentro entre Trump y Milei, en un contexto en el que Washington viene ratificando su interés en profundizar la relación política y económica con la Argentina.

La relación bilateral sigue en el centro de la agenda

Lamelas ya había expresado en las últimas semanas el respaldo de Estados Unidos al Gobierno argentino y había destacado oportunidades de cooperación en áreas como energía, minería e inversiones.

El embajador también sostuvo que ambos países tienen todavía una agenda amplia por desarrollar, una definición que ahora reforzó después de su encuentro directo con Trump.

La eventual cumbre de 2027 todavía no tiene fecha ni lugar confirmados.

Por el momento, la expresión de Lamelas funciona como una señal diplomática y política de continuidad en el vínculo entre ambas administraciones, aunque cualquier reunión deberá ser incorporada formalmente a las agendas presidenciales.

El acercamiento entre Milei y Trump se consolidó desde 2024 a través de distintos encuentros en Estados Unidos y foros internacionales.

Con el nuevo mensaje del embajador, Washington vuelve a dejar abierta la puerta a otro cara a cara durante 2027, en una etapa en la que la relación bilateral seguirá concentrando temas económicos, comerciales y estratégicos.