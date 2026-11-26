El gobernador Claudio Poggi recorrió este jueves los sectores afectados por la inundación en Balde y visitó a los vecinos cuyas viviendas sufrieron el ingreso de agua tras el desborde de una represa privada.

La recorrida se realizó luego de la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial y municipal. Poggi estuvo acompañado por la intendenta Glady Páez y miembros del equipo de Gobierno. Durante las visitas, dialogó con las familias, escuchó sus necesidades y transmitió el respaldo del Estado provincial.

“Vamos a esperar que baje el agua para comenzar a trabajar y a tomar las medidas que sean necesarias. Estamos al lado de ustedes”, les manifestó el Mandatario a los vecinos.

Las intervenciones dependerán de que baje el agua

Durante la recorrida, Poggi explicó que los equipos provinciales permanecen en alerta y que las intervenciones necesarias se definirán una vez que disminuya el caudal. También aseguró que cada situación será atendida cuando se normalicen las condiciones.

Posteriormente, el Gobernador se trasladó al sector noreste de la localidad, donde el agua formó un cauce que todavía se mantiene. Allí recibió información de técnicos de San Luis Agua y del COE sobre la magnitud del fenómeno.

Diez familias permanecen evacuadas

La comitiva también visitó las cabañas municipales, donde alrededor de 10 familias permanecían evacuadas a la espera de que puedan regresar a sus hogares de manera segura.

Tanto el Municipio como el Gobierno provincial continuaban atendiendo las necesidades de las personas evacuadas y de las familias que sufrieron inundaciones en sus viviendas.

“Estamos con ustedes, estamos cerca y vamos a estar día a día hasta que todo se normalice”, expresó Poggi ante los vecinos alojados en el lugar.

La emergencia comenzó el miércoles por la tarde, cuando el desborde de una represa ubicada en un establecimiento privado provocó el avance del agua sobre distintos sectores de Balde. El relevamiento oficial inicial informó que 17 viviendas habían resultado afectadas y que no había personas en riesgo de vida.