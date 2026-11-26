La Autopista de las Serranías Puntanas quedó habilitada durante la madrugada de este jueves, luego de que la acumulación de agua obligara a interrumpir el tránsito a la altura del kilómetro 816, en inmediaciones de Balde.

El corte comenzó alrededor de la 1:30 y se extendió hasta las 5:00, cuando disminuyó el caudal de agua y se recuperaron las condiciones para restablecer la circulación vehicular.

La situación estuvo vinculada con el desborde de una represa perteneciente a un establecimiento privado, que provocó anegamientos en distintos sectores de Balde durante el miércoles y la madrugada del jueves.

Mantienen medidas preventivas en la zona

Según informó la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el tránsito ya se encuentra habilitado. Sin embargo, el personal policial mantiene un balizamiento preventivo a la altura del kilómetro 817, sobre el carril sur, en sentido Mendoza-San Luis.

Por este motivo, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el sector.

La situación en Balde

El desborde de la represa privada también afectó a la zona urbana de Balde. De acuerdo con el relevamiento difundido por el Gobierno provincial, 17 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua, aunque no se registraron personas en riesgo de vida.

Ante la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) activó un operativo de asistencia y prevención con la participación de distintas áreas provinciales y del municipio. Las tareas incluyeron asistencia a las familias damnificadas y trabajos para favorecer el escurrimiento del agua.