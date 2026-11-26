Los kioscos atraviesan una profunda crisis en Argentina. Según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), más de 53.000 locales cerraron sus puertas durante los últimos tres años, mientras que la pérdida de puestos de trabajo supera los 72.000.

El informe revela que el sector pasó de contar con más de 120.000 comercios registrados a fines de 2023 a menos de 59.000 en la actualidad, lo que representa una reducción cercana a la mitad de su estructura comercial.

La caída del consumo golpea a los negocios de barrio

Uno de los principales factores es la disminución del llamado gasto hormiga, que incluye pequeñas compras cotidianas de golosinas, bebidas y otros productos.

Según la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo impulsivo acumulan una caída del 2,1% durante 2026, mientras que los kioscos y comercios tradicionales registran una retracción del 2%.

Aunque octubre mostró una recuperación interanual del 1,6%, el repunte no alcanzó para revertir la tendencia negativa del año.

El comercio electrónico gana terreno

A la pérdida de poder adquisitivo se suma el cambio en los hábitos de compra. Cada vez más consumidores recurren a aplicaciones de delivery y plataformas digitales.

El comercio electrónico acumuló un crecimiento del 35% durante 2026, mientras los pequeños negocios tradicionales continuaron perdiendo ventas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también informó que las ventas de alimentos y bebidas en comercios tradicionales cayeron un 3,5% interanual en octubre.

Los alfajores, la excepción en medio de la crisis

En contraste con el retroceso generalizado, los alfajores muestran un comportamiento diferente.

Según NielsenIQ, esta categoría registró un crecimiento del 10% dentro del segmento de chocolates. El fenómeno está asociado, entre otros factores, a la búsqueda de alternativas económicas para consumir durante la jornada laboral.

Desde la UKRA advierten que si no se recupera el consumo, podrían continuar los cierres de kioscos, con nuevas consecuencias sobre el empleo y la actividad comercial de los barrios.