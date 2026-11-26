El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, firmó este jueves los contratos para iniciar las obras de ampliación y refacción integral de tres centros de atención primaria de la salud (CAPS), con una inversión provincial cercana a los $850 millones.

Los trabajos alcanzarán al CAPS N°12 “Dr. Julio Bona”, al CAPS N°5 “Hanna M. Abdallah” y al centro de salud de Suyuque. El objetivo es modernizar las instalaciones, incorporar nuevos espacios y mejorar las condiciones de atención para los vecinos.

Qué obras se realizarán en cada centro

La ministra de Salud, Teresa Nigra, explicó que los edificios necesitan ampliaciones y una reorganización de sus espacios para responder a la creciente demanda.

En el CAPS Julio Bona se ampliará la superficie en aproximadamente 32 metros cuadrados, se incorporará un consultorio y se mejorarán los sectores de enfermería, vacunación, farmacia y odontología. También se renovarán los sanitarios y las instalaciones eléctricas y de gas.

En el CAPS Hanna M. Abdallah se construirá un salón de usos múltiples, un vacunatorio, una nueva sala de espera y sanitarios accesibles. Además, se ampliará un consultorio y se realizarán conexiones de cloacas y gas natural.

Por su parte, el CAPS de Suyuque sumará dos consultorios, una sala de espera y una cochera cubierta para la ambulancia. También se reorganizarán los espacios de enfermería y vacunación.

Los centros seguirán atendiendo durante las obras

La presidenta de San Luis SAPEM, Pía Pollio, informó que los trabajos comenzarán en los próximos días y tendrán plazos de ejecución de entre 120 y 150 días, según cada establecimiento.

La previsión oficial es que las mejoras estén finalizadas entre marzo y abril de 2027.

“Ningún centro de salud dejará de atender a la comunidad”, aseguró Pollio. Explicó que, mientras duren las refacciones, la atención se trasladará temporalmente a otros espacios, entre ellos establecimientos educativos.

Nigra destacó que la atención primaria constituye el primer contacto de los vecinos con el sistema sanitario y que los centros también cumplen una función fundamental en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

Como ejemplo de la demanda, señaló que el CAPS Julio Bona atiende a una población de aproximadamente 7.800 personas y registró más de 13.000 consultas durante 2025.

Con esta inversión, el Gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura sanitaria y ampliar la capacidad de respuesta de los centros de salud, especialmente en los sectores donde aumentó la población.