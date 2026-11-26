Los pequeños comercios de barrio resolvieron suspender durante una semana la compra de productos de Arcor, luego de recibir una nueva lista de precios con aumentos que, según denunciaron los almaceneros, alcanzan un promedio del 6%.

La medida fue confirmada por Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional (CGA), quien explicó que distintos grupos de comerciantes acordaron no realizar pedidos a la empresa durante al menos siete días, como respuesta a los nuevos valores.

“El aumento promedio es del 6%, pero hay productos que se dispararon mucho más que eso”, señaló Savore en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

El dirigente sostuvo que los comercios cuentan con alternativas de otras marcas, especialmente de pequeñas y medianas empresas, que pueden reemplazar parte de la oferta de la compañía. En ese sentido, afirmó que los consumidores no dejarán de encontrar productos similares en las góndolas.

Los almaceneros cuestionan la política de precios

Savore también puso en duda el argumento de la empresa, que habría señalado que se trata del primer aumento en tres meses. Según explicó, algunas compañías aplican bonificaciones sobre sus listas de precios y luego las retiran, lo que modifica los valores que efectivamente pagan los comerciantes.

“Estas empresas vienen con una lista de precios sobre la que después hacen bonificaciones, pero cuando quieren te la sacan y entonces volvés al precio original”, cuestionó.

El representante de los almaceneros también describió las dificultades que atraviesan los comercios de cercanía por la caída del consumo. Según su evaluación, a partir del día 20 de cada mes comienza a notarse con mayor fuerza la falta de dinero en los bolsillos de los trabajadores, una situación que repercute en las compras cotidianas.

Una canasta navideña a $9.000

En paralelo, Savore confirmó que la Confederación General Almacenera Nacional mantiene conversaciones para ofrecer una canasta básica de productos navideños a un valor de $9.000.

La propuesta busca repetir la experiencia del año pasado, que, según el dirigente, tuvo una buena respuesta entre los consumidores.

Por el momento, la iniciativa se encuentra en etapa de negociación y todavía no se difundieron detalles sobre los productos que integrarán la canasta ni sobre su disponibilidad.

La decisión de los almaceneros de suspender temporalmente las compras a Arcor se suma a las tensiones entre proveedores y comercios minoristas por la actualización de las listas de precios, en un contexto de dificultades para sostener el consumo.