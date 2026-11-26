La Cámara de Diputados de la Nación consiguió este jueves el quórum reglamentario y comenzó a sesionar para debatir el proyecto de Presupuesto 2027, en una jornada legislativa que promete extenderse durante varias horas.

El oficialismo logró reunir los legisladores necesarios para abrir el recinto al mediodía, luego de las negociaciones con los bloques aliados y provinciales. El Presupuesto será el tema central de la sesión, cuya discusión podría demandar alrededor de ocho horas.

Según las estimaciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, la jornada podría prolongarse entre 13 y 16 horas, debido a la cantidad de iniciativas incorporadas al temario.

Un temario con varios proyectos

Además del Presupuesto 2027, los diputados tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que había quedado pendiente de la sesión anterior.

También se incluyeron otros proyectos, entre ellos la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

El temario contempla, además, una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur, la creación del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown, que se conmemorará el 3 de marzo, y el tratamiento de un marco regulatorio para pequeñas y medianas empresas.

Cómo comenzó la sesión

La actividad parlamentaria comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de la exdiputada nacional Patricia Walsh. Posteriormente, los legisladores realizaron otro homenaje al cumplirse un nuevo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Con el quórum asegurado, la Cámara baja inició el tratamiento de los distintos expedientes. La atención política estará puesta principalmente en el debate del Presupuesto 2027 y en las negociaciones que puedan surgir durante la discusión de su articulado.

La apertura de la sesión representa un primer paso para el oficialismo, que busca avanzar con la iniciativa antes del cierre del período de sesiones ordinarias. Sin embargo, el resultado de las votaciones todavía deberá definirse en el recinto.