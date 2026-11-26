La senadora Patricia Bullrich aseguró que el oficialismo tiene los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. La declaración fue realizada este jueves, antes del inicio de la sesión prevista en el Senado, donde se debatirá el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional.

“Tenemos los votos para suspender las PASO del próximo año”, sostuvo la jefa del bloque de La Libertad Avanza al ingresar al Congreso. Además, planteó la necesidad de reducir la cantidad de jornadas electorales en el país y expresó su deseo de que todas las provincias puedan votar en una misma fecha.

“El Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias; ya en febrero comienzan las primeras elecciones”, manifestó.

De la eliminación a la suspensión de las PASO

La iniciativa que impulsa el oficialismo tuvo modificaciones respecto del proyecto original, presentado a comienzos del período ordinario de 2026. Inicialmente, el Gobierno buscaba eliminar definitivamente las elecciones primarias, pero ante las dificultades para reunir los apoyos necesarios, la propuesta se modificó para plantear su suspensión durante 2027.

De esta manera, el debate legislativo apunta a interrumpir su aplicación para las próximas elecciones, sin avanzar en esta instancia con una eliminación definitiva del mecanismo.

Qué otros proyectos se debaten en el Senado

La reforma electoral forma parte de una sesión que también contempla el tratamiento de la Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La discusión sobre las PASO será uno de los principales temas de la jornada, en la que el oficialismo buscará reunir los respaldos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Por el momento, las declaraciones de Bullrich expresan la confianza del Gobierno en alcanzar una mayoría favorable. La definición dependerá de la votación de los senadores en el recinto.