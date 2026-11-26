La Justicia de San Luis dictó este jueves 120 días de prisión preventiva para los dos acusados por el crimen de Juan Oscar Pérez, el hombre de 32 años que murió tras recibir una brutal golpiza en el barrio Monseñor Tibiletti de la capital provincial.

La jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos contra Mario Facundo Funes, de 28 años, y Michael Jonathan Alarcón, de 22, como presuntos coautores de homicidio agravado por alevosía. Ambos se abstuvieron de declarar durante la audiencia.

El miedo de los testigos fue clave para la decisión

La magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal de Instrucción Penal N° 6, Linda Maluf, y la fiscal adjunta Roxana Alcaraz.

Uno de los principales fundamentos fue el riesgo de que los imputados pudieran interferir en la investigación, debido a que conocen a vecinos que presenciaron la agresión.

Según se expuso en la audiencia, varios testigos manifestaron temor por su seguridad y la de sus familias, una circunstancia que la jueza consideró determinante para disponer la medida.

Las defensas intentaron modificar las condiciones de detención. La abogada de Funes solicitó prisión domiciliaria porque su defendido tiene a cargo a un hijo de 10 años, mientras que el representante de Alarcón pidió reducir la preventiva a 60 días.

Ambos planteos fueron rechazados. La magistrada también tuvo en cuenta que Funes cumplió una condena anterior por robo calificado, finalizada en 2023.

Cómo ocurrió el crimen

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Pérez circulaba en motocicleta junto a un amigo cuando uno de los acusados habría pateado el vehículo, provocando que ambos cayeran.

El acompañante consiguió escapar, pero Pérez fue alcanzado por los agresores. Según la acusación, uno lo sujetó del cuello mientras el otro le propinaba golpes de puño y patadas en la cabeza y el rostro.

Los vecinos declararon que la agresión terminó cuando la víctima comenzó a convulsionar.

La autopsia determinó que Pérez sufrió un traumatismo severo de cráneo y múltiples fracturas faciales.

Las defensas cuestionaron la calificación de homicidio agravado por alevosía. Sin embargo, la jueza consideró que existen elementos suficientes para mantenerla en esta etapa, aunque aclaró que podría modificarse durante la investigación.