Las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas provocaron la saturación de las napas subterráneas y generaron un escurrimiento superficial extraordinario que terminó afectando a la localidad de Balde.

Así lo explicó el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, quien detalló que el suelo perdió su capacidad de absorción debido a la acumulación de precipitaciones, lo que favoreció el avance del agua hacia sectores poblados.

Un fenómeno que no se registraba desde hace más de 60 años

El funcionario señaló que Balde forma parte de la cuenca del Bebedero, que recibe aportes del río Nogolí y sus afluentes. Habitualmente, el agua se infiltra en el terreno y continúa su recorrido hacia las Salinas del Bebedero.

Sin embargo, las lluvias reiteradas modificaron ese comportamiento natural y provocaron que grandes volúmenes de agua circularan por la superficie.

Guzmán Durán vinculó el episodio con el fenómeno de El Niño y lo calificó como extraordinario. Según testimonios de vecinos citados por el funcionario, hacía más de 60 años que no se registraban caudales de semejante magnitud en la región.

Los registros oficiales indicaron precipitaciones de 60 milímetros en Balde, 65 milímetros en San Gerónimo y alrededor de 40 milímetros en otro sector cercano.

Trabajan para evitar nuevos inconvenientes

San Luis Agua desplegó equipos técnicos desde la noche en que comenzó la emergencia y realizó un relevamiento topográfico aéreo para identificar el recorrido del agua y los puntos de ingreso a la localidad.

Además, dispuso maquinaria en el lugar para avanzar con las intervenciones necesarias una vez que descienda el nivel del agua.

El objetivo inmediato es garantizar la seguridad de los vecinos y generar las condiciones para que las familias puedan regresar a sus hogares.

La inundación afectó a 25 viviendas, mientras los organismos provinciales y municipales mantienen activo el operativo de asistencia y prevención.