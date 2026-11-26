El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, encabezó este jueves 26 de noviembre un operativo de asistencia en Balde, donde el fuerte temporal provocó inundaciones y afectó a unas 25 viviendas ubicadas en el sector noroeste de la localidad.

El mandatario recorrió los sectores damnificados, dialogó con los vecinos y coordinó las tareas de los organismos provinciales junto a la intendenta Glady Páez y el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán.

Según explicó, el ingreso del agua fue repentino y sorprendió a las familias. En algunos sectores alcanzó entre 30 y 40 centímetros, mientras que en otros llegó hasta un metro de altura.

Familias evacuadas y asistencia permanente

Como consecuencia de la inundación, varios vecinos debieron abandonar sus viviendas y trasladarse a casas de familiares en Balde y San Luis. Otros fueron alojados en cabañas turísticas municipales y en el salón de usos múltiples ferroviario.

Poggi confirmó que todas las familias afectadas fueron localizadas y que los ministerios de Salud y Desarrollo Humano mantendrán la asistencia durante el tiempo que sea necesario.

“Hemos hecho contacto con ellas, les hemos transmitido el acompañamiento permanente que van a tener del Estado”, expresó el Gobernador.

También manifestó su preocupación por la presencia de niños y una mujer embarazada entre las personas damnificadas.

Evaluarán los daños antes del regreso a las viviendas

El mandatario calificó lo ocurrido como un fenómeno extraordinario para Balde, una localidad donde no existen antecedentes recientes de inundaciones de semejante magnitud.

Si bien algunas familias comenzaron este jueves con las tareas de limpieza, el Gobierno advirtió que todavía no están dadas las condiciones para regresar definitivamente a las viviendas.

Una vez que descienda el agua, los organismos provinciales evaluarán los daños y las condiciones estructurales de los inmuebles para determinar los trabajos necesarios.

Además, Poggi anunció que el Ministerio de Desarrollo Humano centralizará la información y brindará un reporte oficial diario a las 10:30, con detalles sobre la situación de las familias y las acciones de asistencia.

El operativo involucra al Servicio de Emergencias, la Policía de San Luis, San Luis Agua, el Ente de Control de Rutas y distintas áreas del Gobierno provincial, en coordinación con el municipio.