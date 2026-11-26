El Gobierno nacional celebró este jueves la aprobación en el Senado del proyecto de reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. La iniciativa obtuvo 43 votos positivos y 29 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, festejó el resultado y respondió con ironía a quienes habían puesto en duda la capacidad del oficialismo para reunir los votos necesarios.

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, destacó que la reforma también incorpora disposiciones sobre Ficha Limpia y modificaciones en las restricciones electorales para comercios y espectáculos.

El respaldo también llegó desde sectores del peronismo. El senador sanjuanino Sergio Uñac consideró que la suspensión de las PASO obliga al Partido Justicialista a reorganizar sus mecanismos de selección de candidatos y propuso realizar internas abiertas en distintas regiones del país.

Fuertes críticas desde la oposición

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó duramente la iniciativa y sostuvo que se trata de una reforma diseñada para favorecer al Gobierno.

“El Senado acaba de votar una reforma política a la medida de Milei”, afirmó el legislador, quien también rechazó los cambios relacionados con los debates presidenciales y la Boleta Única.

Ferraro advirtió que las reglas electorales no deberían modificarse según las necesidades políticas de cada administración y calificó la reforma como un retroceso institucional.

En tanto, durante el debate parlamentario también surgieron cuestionamientos sobre las consecuencias que tendría la suspensión de las primarias en la organización de las candidaturas presidenciales.

La suspensión de las PASO todavía no es ley. Para que la medida entre en vigencia en las elecciones nacionales de 2027, el proyecto deberá obtener la aprobación de Diputados.