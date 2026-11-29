La Selección argentina de tenis ya conoce a su primer rival en la Copa Davis 2027. El equipo dirigido por Javier Frana enfrentará a Eslovaquia en condición de local, luego del sorteo realizado este domingo en Bolonia, Italia, antes de la final de la edición 2026.

La eliminatoria se disputará el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero del próximo año. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) deberá definir la ciudad anfitriona y la superficie sobre la que se jugarán los encuentros.

Argentina buscará aprovechar la localía

El seleccionado nacional llegó al sorteo como undécimo preclasificado y consiguió su lugar en esta instancia después de superar a Turquía en septiembre, en el estadio Ruca Che de Neuquén.

Previamente, había sufrido una derrota ante Corea del Sur como visitante, resultado que lo obligó a disputar una serie para mantener su lugar en el Grupo Mundial.

Por su parte, Eslovaquia ocupa el puesto 24 del ranking de naciones y obtuvo su clasificación tras vencer por 3-2 a Grecia.

Su principal figura es Alex MolÄan, ubicado en el puesto 73 del ranking ATP.

Qué rival podría enfrentar Argentina si avanza

La serie se disputará al mejor de cinco puntos y el ganador accederá a la segunda ronda de los Qualifiers, prevista para septiembre de 2027.

En caso de superar a Eslovaquia, Argentina enfrentará al vencedor del cruce entre Bélgica y Mónaco.

Si el rival es Bélgica, el conjunto nacional volverá a jugar como local. En cambio, si avanza Mónaco, la sede se definirá mediante un sorteo.

La segunda ronda está programada entre el 17 y el 19 de septiembre y otorgará plazas para la fase final del certamen.

Argentina comenzará así un nuevo camino en busca de su segunda Copa Davis, después de la histórica consagración de 2016 frente a Croacia.