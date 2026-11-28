Estudiantes de La Plata afrontará este sábado 28 de noviembre uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Desde las 17, enfrentará a Palmeiras de Brasil en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, en la gran final de la Copa Libertadores 2026.

El equipo dirigido por Alexander Medina buscará conquistar su quinta Copa Libertadores, después de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009. Del otro lado estará Palmeiras, conducido por Abel Ferreira, que intentará sumar su cuarta consagración continental.

Estudiantes llega después de eliminar a Flamengo

El conjunto platense consiguió su clasificación a la final tras superar al vigente campeón, Flamengo, en una serie que terminó sin goles y se definió por penales.

El arquero Fernando Muslera fue la gran figura al detener tres remates y asegurar el pase a la definición.

Previamente, Estudiantes había eliminado a Universidad Católica de Chile en octavos de final y a Corinthians de Brasil en cuartos.

Palmeiras también tuvo un recorrido exigente. El equipo brasileño dejó en el camino a Liga de Quito y Fluminense mediante definiciones por penales.

Las posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo Cerqueira, Gustavo Gómez, Alexander Barboza, Joaquín Píquerez; Lucas Evangelista, Marlon Freitas; Jhon Arias, José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

A qué hora se juega y dónde ver la final

La definición comenzará a las 17:00 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que su compatriota Juan Soto estará a cargo del VAR.

El ganador levantará el trofeo más importante del fútbol sudamericano y sumará una nueva estrella a su historia.