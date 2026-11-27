El mundo del motociclismo recibió este viernes 27 de noviembre una noticia inesperada: Marc Márquez anunció su retiro de MotoGP y confirmó que disputará su última carrera el domingo 29 de noviembre, en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, España.

El piloto de Ducati, considerado una de las grandes figuras de la historia de la categoría, decidió poner fin a su trayectoria a los 33 años, pocos días después de consagrarse campeón mundial por octava vez en la máxima división.

La noticia fue confirmada por el equipo italiano y posteriormente por el propio Márquez, quien sorprendió a los aficionados con un mensaje durante los entrenamientos del Gran Premio de Valencia.

Una despedida que sorprendió al mundo

Sentado en el box de Ducati, el español mostró una serie de carteles para anunciar su decisión ante las cámaras de televisión.

“Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia”, expresó Márquez, quien agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su trayectoria.

El anuncio provocó una fuerte reacción entre los integrantes del equipo y los aficionados presentes en el circuito. Su hermano Álex Márquez también se mostró visiblemente emocionado.

Se retira después de igualar un récord histórico

El domingo pasado, Márquez conquistó su octavo campeonato mundial de MotoGP en Portugal, alcanzando la marca de Giacomo Agostini y superando los siete títulos de Valentino Rossi en la categoría reina.

El español había conseguido sus primeros seis campeonatos con Honda, entre 2013 y 2019. Después atravesó varios años complicados por lesiones y operaciones, hasta recuperar su protagonismo con Ducati.

Su consagración de 2026 fue especialmente significativa: logró revertir una desventaja de más de 100 puntos en el campeonato y aseguró el título antes de la última carrera.