Lionel Messi afrontará este viernes 27 de noviembre uno de los partidos más importantes de la temporada. Inter Miami visitará a Columbus Crew desde las 22 (hora argentina), con la obligación de conseguir una victoria para evitar su eliminación en los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

El conjunto dirigido por Cristian “Kily” González llega golpeado después de perder 3-0 como local en el primer encuentro de la serie. Ahora deberá reaccionar en el ScottsMiracle-Gro Field de Ohio para mantener viva la ilusión de defender el título conseguido en 2025.

Una derrota que dejó a Inter Miami contra las cuerdas

En el primer enfrentamiento, Columbus sorprendió al equipo de Florida con una contundente victoria.

El chileno Gonzalo Tapia, exjugador de River Plate, convirtió dos goles, mientras que Taha Habroune completó el marcador.

Además, Inter Miami sufrió la expulsión del defensor argentino Gonzalo Luján a los 36 minutos del primer tiempo, por lo que no estará disponible para el encuentro de este viernes.

A pesar del resultado, la diferencia de goles no tiene importancia para definir la serie, que se disputa al mejor de tres partidos.

Si Inter Miami consigue ganar, incluso por penales después de un empate en los 90 minutos, forzará un tercer encuentro, previsto para el miércoles 2 de diciembre en Miami.

Messi, la principal esperanza del campeón

El capitán argentino llega después de una destacada temporada regular, en la que terminó como máximo goleador de la MLS con 26 tantos y 17 asistencias.

Sus antecedentes frente a Columbus también alimentan la ilusión: desde su llegada al fútbol estadounidense, Messi convirtió tres goles como visitante ante ese rival.

Sin embargo, el desafío será exigente frente a un equipo que ya demostró su capacidad para complicar al conjunto de Florida.

Una nueva derrota significará el final de la temporada oficial para Messi y sus compañeros.

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