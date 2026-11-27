El Gobierno de San Luis continúa con la construcción de 56 viviendas en La Toma, Luján y Justo Daract, en el marco del programa habitacional “Tenemos Futuro”, destinado a facilitar el acceso a la casa propia.

Según informó la Dirección de Obras de Arquitectura y Viviendas, los proyectos presentan diferentes grados de avance, con tareas que incluyen mampostería, hormigonado de losas e instalaciones de servicios básicos.

Justo Daract y La Toma, con importantes avances

En Justo Daract se construyen 20 viviendas, que ya cuentan con todas sus losas hormigonadas. Actualmente, las cuadrillas trabajan en las bases para los tanques de agua, parapetos, revoques interiores y exteriores y cielorrasos de los baños.

También avanzan las instalaciones eléctricas y las conexiones de agua y gas.

Por su parte, en La Toma se ejecutan otras 20 unidades habitacionales, donde ya se completó la mampostería y se hormigonaron dos losas. Los equipos preparan otras tres estructuras para continuar con esa etapa.

En paralelo, se realizan las instalaciones de agua en cocinas, baños y lavaderos, además de los tendidos eléctricos y de gas.

En Luján comenzaron las tareas de fundación

Las 16 viviendas de Luján se encuentran en una etapa inicial de construcción.

Luego del replanteo de los terrenos, comenzaron los trabajos de armado de plateas y la colocación de las instalaciones cloacales, junto con las conexiones de agua y gas que quedarán incorporadas en las fundaciones.

De acuerdo con la planificación oficial, el próximo paso será el hormigonado de las primeras cuatro plateas.

Las obras forman parte de la política habitacional que desarrolla la Provincia en distintas localidades del interior, con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y sostener la actividad de la construcción.