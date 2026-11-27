La Justicia de San Luis dictó este viernes 90 días de prisión preventiva contra el exdiputado provincial Joaquín Beltrán, investigado por presuntos hechos de corrupción durante su gestión al frente del Complejo Molino Fénix, en Villa Mercedes.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Santiago Ortiz, luego de una audiencia que se extendió durante casi cuatro horas. Tras conocerse la resolución, Beltrán quedó detenido y se ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

Está acusado de ocho hechos de corrupción

El Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva como medida de coerción en el marco de la investigación por presuntas irregularidades cometidas durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Beltrán está acusado de ocho hechos que incluyen los delitos de peculado, administración fraudulenta continuada, supresión de registros e inutilización de pruebas.

Además, la Fiscalía lo señala como presunto jefe y organizador de una asociación ilícita, junto con su pareja, la exdiputada Anabela Lucero, quien también permanece detenida.

La investigación apunta al supuesto desvío de fondos públicos destinados al funcionamiento del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música.

La detención se concretó tras su renuncia como diputado

La resolución judicial se produjo un día después de que se hiciera efectiva la renuncia de Beltrán a su banca en la Cámara de Diputados de San Luis.

El exlegislador había presentado su dimisión luego de que la Fiscalía insistiera con un nuevo pedido de desafuero para avanzar con el proceso judicial.

Sin la inmunidad parlamentaria, la Justicia pudo resolver su situación procesal y disponer su encarcelamiento.

El fiscal José Olguín ya presentó la acusación formal para llevar la causa a juicio oral y solicitó una pena de 14 años de prisión para Beltrán.

Según la estimación fiscal, las maniobras investigadas habrían provocado un perjuicio económico al Estado provincial de aproximadamente $1.800 millones.