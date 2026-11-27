La Selección argentina Sub-17 ya conoce a su próximo rival en el Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a México el lunes 30 de noviembre, a las 12:00 (hora argentina), en el complejo Aspire Zone de Doha, por un lugar entre los 16 mejores del certamen.

El encuentro tendrá un condimento especial: ambos seleccionados se enfrentaron en la misma instancia del Mundial de 2025, cuando México eliminó a la Albiceleste en una definición por penales.

Argentina se clasificó después de una fase de grupos complicada

El seleccionado nacional terminó segundo en el Grupo C, con cuatro puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota.

En el debut cayó 2-0 frente a Australia, luego se recuperó con un triunfo por 2-1 ante Mozambique y cerró la primera ronda con un empate 3-3 contra Dinamarca.

Ese último encuentro fue especialmente exigente: Argentina comenzó perdiendo por dos goles, logró dar vuelta el resultado y finalmente terminó igualando.

Por su parte, México finalizó primero en el Grupo K, con siete puntos y sin recibir goles. El conjunto norteamericano empató 0-0 con Venezuela en su última presentación y aseguró el liderazgo de su zona.

Un cruce con sabor a revancha

El antecedente más reciente entre ambos seleccionados corresponde al Mundial Sub-17 de 2025, también disputado en Qatar.

En aquella oportunidad, Argentina y México empataron 2-2 durante el tiempo reglamentario y el conjunto mexicano se impuso 5-4 en la definición por penales.

Ahora, el equipo de Placente tendrá una nueva oportunidad de superar a su rival y continuar en la competencia.

Si Argentina consigue la clasificación, enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Croacia y Uruguay.

El Mundial Sub-17 reúne a 48 selecciones y la etapa eliminatoria comenzará el lunes 30 de noviembre. La final está programada para el domingo 13 de diciembre.