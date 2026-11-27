El Gobierno de San Luis continuará este sábado 28 de noviembre con el recorrido de los tráilers de Sanluiseña, la aplicación provincial destinada a promover el consumo en comercios locales y fortalecer la economía de cercanía.

Los puestos móviles estarán presentes en cuatro localidades, donde los comerciantes podrán realizar consultas, presentar documentación y completar la validación presencial necesaria para incorporarse a la plataforma.

Dónde estarán los tráilers y cuáles serán los horarios

El operativo se desarrollará en los siguientes puntos:

Ciudad de San Luis: CAV 500 Viviendas Norte, en avenida Fuerza Aérea, manzana 146, y zona de la Legislatura, en avenida IV Centenario e Hilario Ascasubi. La atención será de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

Villa Mercedes: barrio La Ribera, frente al supermercado, de 10:00 a 14:00.

Bagual: plaza central, de 10:00 a 14:00.

Villa de la Quebrada: plaza central, de 9:00 a 13:00. También podrán acercarse comerciantes de Suyuque y Los Molles.

Cómo funciona Sanluiseña

La aplicación fue desarrollada por el Gobierno provincial para facilitar las compras en negocios adheridos y generar mayor movimiento económico dentro de San Luis.

A través de esta herramienta, los beneficiarios del programa Mi Primer Emprendimiento recibirán una beca de $250.000, que podrán utilizar para adquirir productos y servicios en los establecimientos incorporados a la plataforma.

El objetivo es que esos recursos se destinen al comercio local, favorezcan las ventas y también beneficien a proveedores y distribuidores.

La validación presencial es obligatoria

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que los comerciantes pueden iniciar su inscripción de manera online, pero el alta definitiva requiere completar una validación presencial.

Durante la visita a los tráilers, los equipos técnicos verificarán la documentación presentada, explicarán el funcionamiento de la aplicación y acompañarán a los interesados para finalizar el trámite.

La Provincia busca ampliar la cantidad y variedad de establecimientos disponibles para que los emprendedores puedan utilizar sus becas en comercios de distintas localidades.