El gobernador Claudio Poggi supervisó este viernes 27 de noviembre las tareas de limpieza y recuperación de la Autopista de las Serranías Puntanas, luego del desborde del río Nuevo que provocó anegamientos y obligó a interrumpir temporalmente la circulación.

El mandatario recorrió el sector ubicado a la altura del kilómetro 674, cerca de la estancia Santa Romana, donde las intensas precipitaciones afectaron aproximadamente 4,5 kilómetros de la traza vial.

Durante la visita, dialogó con los equipos técnicos y evaluó las condiciones del cauce y de la infraestructura, con el objetivo de analizar medidas que permitan prevenir nuevos desbordes.

Despejaron la calzada, pero continúan los trabajos

El director del Ente de Control de Rutas, Ariel Páez, explicó que las tareas comenzaron el martes por la mañana, inmediatamente después de la crecida.

Según informó, la carpeta asfáltica ya fue despejada por completo, luego de retirar el barro, los sedimentos, las ramas y los árboles que arrastró el agua.

Actualmente, las máquinas trabajan sobre las banquinas y el cantero central para limpiar alcantarillas, retirar materiales acumulados y recuperar los laterales de la autopista.

Además, se mantiene la señalización preventiva para garantizar la seguridad de los conductores, debido al intenso tránsito que registra este corredor.

Las lluvias superaron los 250 milímetros en La Punilla

El presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, explicó que el desborde estuvo relacionado con la intensidad de las precipitaciones, los cambios en el uso del suelo y las características de la cuenca del río Nuevo.

En esta oportunidad, las lluvias se concentraron en la zona de La Punilla, donde los registros acumulados superaron los 250 milímetros, con precipitaciones de entre 80 y 110 milímetros en períodos muy breves.

Esta situación provocó que el suelo perdiera capacidad de absorción y que el agua circulara por cauces no habituales, arrastrando grandes cantidades de barro y sedimentos.

La acumulación de esos materiales terminó obstruyendo alcantarillas y favoreció el desborde sobre la autopista.

Analizan medidas para prevenir nuevas inundaciones

Durante la recorrida, Poggi y los funcionarios evaluaron la necesidad de realizar un abordaje conjunto sobre los cambios que experimentó el río Nuevo durante los últimos años.

En ese trabajo participarán organismos provinciales, concesionarios de rutas nacionales e instituciones especializadas.

El objetivo es reducir el riesgo de nuevos anegamientos y preservar la seguridad vial, especialmente ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones intensas en distintos sectores de San Luis.