La empresa alemana Puma confirmó el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en Chamical, La Rioja, y el despido de los 50 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento.

La compañía explicó que la medida forma parte de un proceso de reorganización productiva y anunció que concentrará sus operaciones fabriles en la planta que mantiene en el Parque Industrial de la capital provincial.

La producción será reemplazada por importaciones

La fábrica de Chamical elaboraba un componente utilizado en la fabricación de botines deportivos. Tras el cierre, ese insumo dejará de producirse en el establecimiento y comenzará a importarse.

En un comunicado oficial, Puma sostuvo que la decisión responde a la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y mejorar la competitividad de sus operaciones.

La empresa aseguró que continuará produciendo en La Rioja y que la planta de la capital provincial seguirá siendo un establecimiento estratégico para sus actividades en Argentina.

Los despedidos cobrarán un 20% adicional

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, confirmó que los trabajadores afectados recibirán el 100% de las indemnizaciones correspondientes por ley, más una compensación extraordinaria del 20%.

La funcionaria advirtió que muchos de los empleados despedidos cuentan con una extensa trayectoria laboral. El trabajador con menor antigüedad llevaba 20 años en la compañía, mientras que otros superaban las tres décadas.

De casi 1.000 empleados a una fuerte reducción de la actividad

Puma tiene presencia industrial en La Rioja desde 1981 y atravesó distintas etapas de expansión y reducción de personal.

Entre 2020 y 2023, la compañía anunció importantes inversiones para ampliar su capacidad productiva, incluida una de 7 millones de dólares destinada a nuevas líneas de fabricación.

Según Espinosa, entre 2022 y 2023 la empresa llegó a emplear a casi 1.000 trabajadores y operar en tres turnos. Actualmente, la planta de la capital provincial funciona con uno solo.

El proceso de reducción ya había comenzado en febrero de 2025, cuando Puma despidió a otros 23 operarios. Posteriormente, la empresa y el sindicato acordaron disminuir la jornada laboral y los salarios para evitar nuevas desvinculaciones durante ese año.

El cierre de Chamical se suma a las dificultades que atraviesa la industria argentina del calzado, en un escenario de menor actividad y cambios en las estrategias de producción de las empresas.