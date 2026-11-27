El fenómeno de El Niño continúa intensificándose y alcanzó su segundo registro más elevado desde 1950 para el período agosto-octubre, según los últimos datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El Índice Oceánico Niño Relativo (RONI), que mide las anomalías de temperatura en el Pacífico ecuatorial, llegó a +2,0 °C, apenas por debajo de los +2,1 °C registrados en 1997 y por encima de los +1,8 °C de 2015.

Los especialistas advierten que el calentamiento podría continuar durante el verano austral y alcanzar valores inéditos en los próximos meses.

Advierten que podría convertirse en un fenómeno récord

El último informe del Centro de Predicción Climática de la NOAA, publicado el 12 de noviembre, establece una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Además, los modelos climáticos indican una posibilidad cercana al 60% de que el indicador alcance o supere los +2,5 °C entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

De concretarse esa proyección, el fenómeno podría superar los antecedentes históricos comparables desde 1950.

Sin embargo, los especialistas aclaran que todavía no se trata de un récord confirmado y que será necesario esperar las próximas mediciones.

Qué puede pasar con las lluvias en la Argentina

Uno de los principales efectos de El Niño es la modificación de los patrones de precipitaciones, especialmente en América del Sur.

En la Argentina, los episodios intensos suelen aumentar las probabilidades de lluvias superiores a los valores normales en el Litoral, el noreste y sectores del centro-este del país.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe aparecen entre las regiones con mayor influencia histórica del fenómeno.

La tendencia también puede extenderse hacia Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

En estas zonas, la acumulación de precipitaciones y la saturación de los suelos pueden incrementar el riesgo de anegamientos e inundaciones, además de favorecer crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

Cómo seguirá El Niño durante el verano

Los pronósticos indican que el calentamiento del Pacífico podría mantenerse elevado durante buena parte del verano y comenzar a debilitarse gradualmente hacia el otoño de 2027.

No obstante, los efectos sobre la circulación atmosférica y las precipitaciones podrían persistir incluso después de que las temperaturas oceánicas comiencen a descender.

Los especialistas remarcan que El Niño no significa que lloverá más todos los días ni en todas las localidades, sino que modifica las probabilidades de precipitaciones a escala regional y estacional.

La próxima actualización de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre, cuando se conocerán nuevos datos sobre la evolución del fenómeno y las perspectivas para los primeros meses de 2027