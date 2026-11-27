La Argentina enfrentará este sábado una instancia clave en su disputa con el Reino Unido por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar resolverá si corresponde adoptar medidas provisionales para frenar el avance de un proyecto petrolero en aguas cercanas al archipiélago.

La decisión será anunciada a las 8 de la mañana, hora argentina, durante una audiencia pública en Hamburgo, Alemania. El pronunciamiento estará a cargo del presidente del organismo, el juez Maurice Kamga.

Un proyecto que contempla más de 300 millones de barriles

El reclamo argentino apunta al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado aproximadamente a 210 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La explotación está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.

Según la información presentada durante las audiencias, el emprendimiento contempla la perforación de hasta 26 pozos y la extracción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante un período estimado de 30 años.

El Gobierno argentino busca impedir que estas actividades avancen sin su autorización mientras continúa la controversia internacional.

Qué reclama la Argentina

El país inició el procedimiento arbitral contra el Reino Unido el 28 de septiembre y solicitó medidas provisionales el 13 de octubre.

Entre los principales pedidos se encuentran la suspensión de nuevas perforaciones, la prohibición de instalar infraestructura petrolera y la protección del medio ambiente marino.

La presentación se fundamenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en resoluciones de la ONU relacionadas con la disputa de soberanía.

Por su parte, el Reino Unido solicitó que se rechace el planteo argentino, al considerar que no existen condiciones de urgencia ni riesgos de daños irreparables que justifiquen las medidas.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

El organismo internacional podrá aceptar total o parcialmente el pedido argentino, establecer medidas alternativas o rechazar la solicitud.

Sin embargo, la decisión de este sábado no resolverá la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, sino que se limitará a determinar si corresponde adoptar medidas preventivas mientras avanza el arbitraje.

El canciller Pablo Quirno defendió la presentación argentina y advirtió sobre la necesidad de actuar ante el avance del proyecto petrolero.

La resolución marcará un nuevo capítulo en el reclamo diplomático y jurídico de la Argentina por los recursos naturales del Atlántico Sur.