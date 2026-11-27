El Gran Premio Ciudad de Córdoba, que debía cerrar este fin de semana la temporada 2026 del Rally Cordobés, fue suspendido a menos de 48 horas de su inicio. La decisión desató una fuerte polémica entre los organizadores y el Gobierno provincial por el costo del operativo de seguridad, estimado en más de $90 millones.

La competencia tenía 85 vehículos inscriptos y contemplaba un recorrido por caminos históricos del automovilismo cordobés, con epicentro en el estadio Mario Alberto Kempes y participación de localidades cercanas a la capital.

Los organizadores cuestionaron la falta de apoyo

Gustavo Beccaría, presidente de la Asociación Civil Cordobesa Organizadora de Rally (ACCOR), explicó que la suspensión se resolvió para evitar compromisos económicos que la categoría no estaba en condiciones de afrontar.

Según la entidad, el monto exigido para cubrir el operativo policial superaba ampliamente los ingresos previstos por las inscripciones.

Los organizadores señalaron que la carrera había sido presentada oficialmente el 21 de noviembre, con participación de representantes de organismos provinciales y autoridades municipales.

Sin embargo, sostuvieron que ninguna de las instituciones involucradas ofreció colaboración económica cuando se conoció el presupuesto de seguridad.

La prueba iba a ser gratuita para el público y definiría el campeonato anual del Rally Cordobés.

El Gobierno provincial rechazó las críticas

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió el trabajo de la Policía y aseguró que la suspensión fue una decisión exclusiva de los organizadores.

El funcionario explicó que, pese a que la competencia se preparaba desde hacía tiempo, la planificación oficial del operativo fue solicitada recién durante la semana anterior.

Además, afirmó que el presupuesto inicial se había reducido casi un 30% tras la intervención de los organismos de seguridad.

De esta manera, el Gobierno provincial rechazó los cuestionamientos y sostuvo la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad para los participantes y espectadores.

Buscan una nueva fecha para cerrar el campeonato

La suspensión dejó pendiente la última competencia de la temporada y la definición de los campeones de las distintas categorías.

Desde Rally Cordobés confirmaron que comenzaron a trabajar en la búsqueda de una nueva fecha y una sede alternativa para completar el calendario.

Por el momento, no se informó cuándo ni dónde se disputará la carrera.