Franco Colapinto inició este viernes su participación en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con un 12° puesto en la primera práctica libre (FP1), disputada en el circuito internacional de Lusail.

El piloto argentino de Alpine no logró meterse entre los diez mejores tiempos de la sesión, aunque se mantuvo cerca de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó en la décima posición.

La jornada estuvo dominada por Mercedes, con el italiano Andrea Kimi Antonelli al frente del clasificador y el británico George Russell en el segundo lugar.

Colapinto no logró mejorar con los neumáticos blandos

El bonaerense comenzó la práctica ubicado en el 11° puesto, dos posiciones por detrás de Gasly, mientras ambos pilotos buscaban mejorar el rendimiento del Alpine.

Sin embargo, cuando los equipos comenzaron a utilizar neumáticos blandos para buscar tiempos más competitivos, Colapinto no consiguió dar el salto esperado y terminó 12°.

El argentino quedó por delante del alemán Nico Hülkenberg y detrás del brasileño Gabriel Bortoleto, ambos pilotos de Audi.

El resultado volvió a reflejar las dificultades de Alpine para competir con sus principales rivales de la zona media, especialmente Racing Bulls.

Antonelli marcó el ritmo y Mercedes hizo el 1-2

En la parte alta de la clasificación, Andrea Kimi Antonelli fue el gran protagonista de la primera sesión.

El italiano estableció un registro de 1:23.217 con neumáticos medios y mantuvo el liderazgo cuando los pilotos comenzaron a utilizar los compuestos blandos.

Su compañero George Russell completó el dominio de Mercedes al quedarse con el segundo mejor tiempo, a aproximadamente medio segundo del líder en la parte final de la práctica.

De esta manera, la escudería alemana comenzó el fin de semana con señales positivas, mientras que Alpine deberá buscar mejoras para acercarse a los puestos de adelante.

Para Colapinto, el desafío será encontrar un mejor ritmo en las próximas sesiones y reducir la diferencia con sus principales competidores.