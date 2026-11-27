El Gobierno de San Luis inició este viernes 27 de noviembre las obras de recuperación y acondicionamiento de 15 vagones ferroviarios, con una inversión de $284.955.000 destinada a fortalecer el transporte de cargas y la infraestructura logística provincial.

El gobernador Claudio Poggi encabezó la firma del acta de inicio de obra en los talleres de Ferroindustria SA, ubicados en Justo Daract, donde también recorrió las instalaciones y dialogó con los trabajadores.

Las unidades pertenecen a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes y serán reacondicionadas para mejorar sus condiciones operativas y contribuir al desarrollo del transporte ferroviario.

Ocho meses de trabajo y 20 empleos

Durante la actividad, Poggi destacó la importancia de recuperar la actividad ferroviaria y garantizar la continuidad laboral de los trabajadores especializados.

“Hoy empieza otra historia, muchachos. Nosotros tenemos trabajo como mínimo para los próximos ocho meses, porque vamos a poner en valor los 15 vagones”, expresó.

El mandatario explicó que se renovarán aproximadamente dos vagones por mes, lo que permitirá sostener 20 puestos de trabajo en los talleres de Justo Daract.

Por su parte, el gerente de Operaciones de Ferroindustria SA, Danny De León, remarcó que el proyecto representa una oportunidad para recuperar el perfil ferroviario de la localidad y fortalecer su participación en el sistema logístico nacional.

Qué trabajos se realizarán en los vagones

El contrato establece un plazo de ejecución de ocho meses e incluye tareas de arenado de estructuras, tratamientos anticorrosivos, pintura y ploteo de las 15 unidades.

Además, uno de los vagones incorporará un sistema de enganche automático y suspensión modelo 13B. También se colocarán vinilos de alta durabilidad y bandas reflectivas reglamentarias.

La obra fue adjudicada a Ferroindustria SA, empresa especializada en fabricación, reparación y mantenimiento ferroviario, y contará con mano de obra local.

Buscan fortalecer el transporte de cargas

Desde el Gobierno provincial señalaron que la recuperación de estas unidades permitirá preservar el patrimonio ferroviario y mejorar las herramientas logísticas disponibles para las empresas.

Poggi también manifestó su intención de mantener los talleres en actividad de manera permanente, aprovechando la experiencia de los trabajadores y la infraestructura existente.

La iniciativa apunta a consolidar a Justo Daract como un centro de actividad ferroviaria, generar continuidad laboral y ampliar la capacidad logística vinculada a la producción de San Luis.