El Gobierno de San Luis continúa con el operativo de asistencia a las 25 familias afectadas por la inundación en Balde, mientras equipos técnicos evalúan los daños que dejó el ingreso del agua en las viviendas y las condiciones necesarias para que sus habitantes puedan regresar.

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, brindó este viernes un informe sobre las tareas desplegadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y confirmó que algunas casas presentan problemas estructurales que requerirán reparaciones antes de volver a ser habitadas.

Detectaron daños en paredes, techos y muebles

El funcionario explicó que el jueves se realizó un relevamiento de todas las viviendas afectadas para determinar los daños materiales, las necesidades de cada familia y sus actuales condiciones de alojamiento.

En algunos inmuebles se detectaron paredes que cedieron, desplazamientos en las estructuras y daños en los techos. En otros, el agua alcanzó entre 90 centímetros y un metro de altura, lo que provocó la pérdida de colchones, camas, muebles y pertenencias.

Bertolini aclaró que cada situación será analizada individualmente, ya que no todas las viviendas sufrieron las mismas consecuencias.

Actualmente, algunas familias permanecen alojadas en las cabañas del camping municipal y en el salón de usos múltiples del predio. La mayoría se trasladó a casas de familiares en Balde, San Luis y localidades cercanas.

El Gobierno garantiza asistencia y reposición de elementos

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que se están entregando artículos de primera necesidad a los damnificados, con especial atención a los grupos más vulnerables, entre ellos niños pequeños, bebés y adultos mayores.

Además, el Gobierno provincial y el municipio trabajan para garantizar la reposición de elementos básicos que las familias perdieron durante la inundación.

El objetivo es que los vecinos puedan recuperar sus condiciones de vida y regresar a sus hogares cuando los inmuebles sean seguros.

La Ruta 7 está habilitada y analizan obras preventivas

En materia vial, Bertolini confirmó que la Ruta Nacional 7 fue despejada y se encuentra habilitada en ambos sentidos, luego de las tareas de limpieza realizadas por el Ente de Control de Rutas.

También se detectaron sectores deteriorados en las rutas provinciales 15 y 16, donde se realizan evaluaciones para recuperar la transitabilidad.

Por su parte, San Luis Agua analiza alternativas para evitar nuevos ingresos de agua a la localidad. Entre las posibilidades se encuentran el reencauzamiento del escurrimiento y la construcción de defensas o elevaciones del terreno.

Mientras avanzan los estudios, la maquinaria continúa trabajando en Balde para facilitar el drenaje y la limpieza de los sectores afectados.

Por el momento, no hay una fecha definida para el regreso de las 25 familias, ya que dependerá del estado de cada vivienda y de las reparaciones necesarias para garantizar su seguridad.