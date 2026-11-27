El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, anunció este viernes 27 de noviembre la creación de un parque agroindustrial y logístico en Justo Daract, que se instalará en terrenos provinciales donde actualmente funciona la Zona Franca.

La iniciativa apunta a impulsar nuevas inversiones, generar puestos de trabajo y fortalecer la actividad productiva de la región, aprovechando la infraestructura disponible y la tradición ferroviaria de la localidad.

Un proyecto que aprovechará la infraestructura existente

Durante su visita a Justo Daract, Poggi explicó que el predio de la Zona Franca cuenta con una superficie amplia, servicios e infraestructura que permitirían desarrollar nuevas actividades industriales.

El mandatario destacó que no será necesario expropiar terrenos, ya que las tierras pertenecen al Estado provincial.

También confirmó que existen conversaciones con empresas interesadas en radicarse en el futuro parque.

Para avanzar con esas inversiones, el Gobierno utilizará las herramientas de la Ley del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), que permite concesionar espacios públicos con fines productivos.

Buscan conectar el parque con el ferrocarril

Uno de los principales objetivos será integrar el nuevo polo agroindustrial con la infraestructura ferroviaria de Justo Daract.

Poggi planteó la posibilidad de desarrollar un centro logístico similar a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes, orientado a transformar materias primas y agregar valor a la producción de San Luis.

“Tenemos que proyectar después la manera de reducir el uso del camión, que también se va a usar”, señaló el Gobernador, al destacar las ventajas de combinar el transporte terrestre con el ferroviario.

La iniciativa todavía se encuentra en etapa de planificación y no se anunciaron plazos de construcción ni montos de inversión.

El anuncio llega tras el cierre de Black & Decker

Durante su intervención, Poggi también se refirió al cierre de la planta de Black & Decker, que dejó sin empleo a 50 trabajadores de Justo Daract.

El mandatario informó que, tras las gestiones realizadas por el gremio y organismos provinciales, se homologó un acuerdo para que los empleados perciban el 100% de las indemnizaciones, en lugar del 50% comunicado inicialmente.

Además, aseguró que el Gobierno acompañará a quienes deseen utilizar esos recursos para iniciar emprendimientos o desarrollar nuevas actividades económicas.

El proyecto del parque agroindustrial se suma a las acciones anunciadas para recuperar la actividad ferroviaria de Justo Daract, entre ellas la renovación de 15 vagones en los talleres locales.

Con estas iniciativas, el Ejecutivo provincial busca promover nuevas oportunidades laborales y fortalecer el perfil industrial y logístico de la localidad.