La ciudad de San Luis vivió este viernes 27 de noviembre una jornada de profunda devoción religiosa con la celebración de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que reunió a cientos de vecinos y familias.

Las actividades centrales se desarrollaron en la parroquia ubicada sobre calle Sarmiento, casi avenida Centenario, donde el obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, presidió la misa en honor a la Virgen.

Al finalizar la ceremonia, los fieles participaron de la tradicional procesión de antorchas, acompañando la imagen de la Virgen por las calles de la zona norte de la ciudad.

Niños, jóvenes y adultos caminaron con velas, globos, pañuelos y carteles, mientras entonaban canciones religiosas y elevaban oraciones por la paz, el trabajo, las familias y las personas que atraviesan dificultades.

Una celebración que reunió a familias de toda la ciudad

La fiesta patronal marcó el cierre de la novena, que durante varios días incluyó misas, confesiones, rezos del Rosario y actividades solidarias.

También se realizaron bendiciones de viviendas y vehículos, además de colectas de ropa y alimentos no perecederos destinados a quienes más lo necesitan.

Durante la celebración, el obispo Gabriel Barba destacó el significado de esta advocación mariana para la comunidad puntana.

“La Medalla Milagrosa aquí en San Luis tiene mucha importancia y está en el corazón de muchos fieles”, expresó en declaraciones a El Chorrillero.

El religioso también invitó a los presentes a recuperar las enseñanzas del papa León XIV y trasladarlas a acciones concretas en la vida cotidiana.

La festividad recuerda cada 27 de noviembre las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré, ocurridas en París en 1830.

Las actividades continuarán este sábado con una jornada dedicada a los noviazgos cristianos, una misa en honor a Santa Catalina Labouré y una peña familiar patriótica en la Sociedad Rural.