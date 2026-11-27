Netflix presentó este viernes el tráiler oficial de “Felicidades”, la nueva película argentina que vuelve a reunir en pantalla a Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la dirección del reconocido cineasta español Álex de la Iglesia.

La producción llegará al catálogo de la plataforma el 18 de diciembre de 2026 y propone una historia que combina humor negro, conflictos de pareja y situaciones sobrenaturales.

Una fiesta de cumpleaños que termina en caos

La trama gira alrededor de un matrimonio que atraviesa una profunda crisis. Con la intención de recuperar la relación, el personaje interpretado por Suar organiza una celebración especial para sorprender a su esposa, encarnada por Siciliani.

Sin embargo, lo que comienza como una noche perfecta se transforma rápidamente en una sucesión de situaciones inesperadas.

La aparición de un médium altera el festejo y provoca que los invitados comiencen a revelar secretos y mentiras que permanecían ocultos. Todo sucede dentro de una casa que parece tener vida propia.

Un elenco de figuras reconocidas

Además de Suar y Siciliani, la película cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, junto con una participación especial de Diego Capusotto.

La dirección está a cargo de Álex de la Iglesia, reconocido por películas como El día de la bestia y La comunidad.

La producción marca su primera colaboración con Netflix en una película realizada en Argentina.

Del éxito teatral a la pantalla

“Felicidades” es una adaptación de la obra teatral homónima de Mariano Pensotti, que tuvo como protagonistas a Suar y Siciliani y se convirtió en uno de los grandes éxitos de la calle Corrientes durante 2024.

La versión cinematográfica fue producida por Preludio y cuenta con un guion escrito por Pensotti y Álex de la Iglesia.

Con su estreno confirmado para el viernes 18 de diciembre, la película se perfila como una de las principales apuestas argentinas de Netflix para el cierre del año.