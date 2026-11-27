El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 26 de noviembre el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, después de permanecer dos años pendiente de tratamiento.

La nueva legislación busca combatir el crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre niños y adolescentes, mediante restricciones publicitarias, controles de identidad y herramientas de prevención del juego compulsivo.

Las apuestas no podrán promocionarse en el fútbol ni en redes sociales

Uno de los cambios más importantes es la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de casas de apuestas en televisión, radio, medios gráficos, internet, redes sociales y espacios públicos.

La medida también alcanza a los estadios deportivos, las camisetas de fútbol y los acuerdos comerciales con clubes y competencias.

De esta manera, instituciones como Boca, River, Racing e Independiente, además de la AFA y la Liga Profesional, deberán adecuar sus contratos con empresas del sector.

Los influencers, deportistas y figuras públicas tampoco podrán promocionar plataformas de apuestas. Los plazos para modificar los acuerdos vigentes quedarán sujetos a la reglamentación.

Controles biométricos y restricciones para apostar

La ley establece que los menores de 18 años no podrán acceder a las plataformas de juego online.

Para garantizarlo, las empresas deberán implementar verificaciones biométricas mediante reconocimiento facial conectado con el Renaper, tanto al iniciar sesión como al solicitar el cobro de premios.

Además, se prohíbe utilizar tarjetas de crédito para apostar. Solo estarán permitidas las tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible, con límites diarios para las operaciones.

También quedarán prohibidos los bonos de bienvenida, los sistemas de puntos y otros incentivos destinados a estimular las apuestas.

Multas, prevención y asistencia

La normativa crea un Registro Nacional de Autoexclusión para impedir que personas con problemas de juego accedan a las plataformas.

También contempla campañas de concientización en escuelas, capacitación docente y canales gratuitos de orientación para personas afectadas y sus familias.

Las empresas que incumplan las disposiciones podrán recibir multas de entre 500 y un millón de UVA, con sanciones agravadas cuando estén involucrados menores de edad.

La ley establece, además, penas de tres a ocho años de prisión para quienes exploten juegos de azar sin autorización.

El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentar la norma, que representa un cambio significativo para el negocio de las apuestas online y sus vínculos comerciales con el deporte argentino.