El Gobierno de San Luis mantiene activo el operativo de asistencia en Balde, donde 30 familias reciben ayuda tras las inundaciones que afectaron a un sector de la localidad durante la semana.

La cifra representa un incremento respecto de las 25 familias relevadas inicialmente. El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) continúa con el acompañamiento a los damnificados y las tareas destinadas a recuperar las condiciones de transitabilidad y seguridad.

En el operativo intervienen los ministerios de Desarrollo Humano, Hacienda e Infraestructura y Seguridad, junto con personal de San Luis Agua.

Trabajan en la recuperación de las rutas 15 y 16

Durante las últimas horas se intensificaron los trabajos sobre las rutas provinciales 15 y 16, cuyos tramos resultaron afectados por el importante caudal de agua.

Las tareas buscan mejorar la circulación y restablecer las condiciones de acceso a los sectores perjudicados.

Paralelamente, los equipos técnicos realizan controles preventivos en la planta de efluentes para determinar si las instalaciones sufrieron daños que puedan comprometer su funcionamiento.

También se tomaron muestras del agua que consumen los habitantes de Balde, con el objetivo de verificar su calidad.

Asistencia directa a las familias damnificadas

El relevamiento territorial permitió ampliar de 25 a 30 el número de familias que necesitan acompañamiento estatal.

La ayuda incluye alimentos, agua, kits de limpieza e higiene personal, pañales, calzado, colchones y mantas, entre otros elementos esenciales.

Además, se incorporó la distribución de viandas listas para consumir, de acuerdo con las necesidades detectadas en cada hogar.

El COE permanece desplegado desde el miércoles, cuando las intensas lluvias provocaron el ingreso de un gran volumen de agua a sectores de la localidad.

Desde el Gobierno provincial informaron que la asistencia continuará mientras se desarrollan las tareas de recuperación y atención a las familias afectadas.