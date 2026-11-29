Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, pero un dato de las estadísticas oficiales de la FIA permitió destacar su actuación: fue el piloto más rápido entre quienes no integran Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, las cuatro escuderías de referencia del campeonato.

El argentino, que compite para Alpine, registró su mejor vuelta en 1 minuto, 26 segundos y 722 milésimas, durante el giro 48 de los 57 que se disputaron en el circuito de Lusail.

Ese tiempo lo ubicó noveno en la clasificación de vueltas rápidas, inmediatamente detrás de los ocho representantes de los equipos de punta.

Superó a Gasly y quedó cerca del ritmo de los líderes

Uno de los datos más destacados fue la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Mientras Colapinto marcó 1:26.722, el francés registró 1:27.292, lo que representa una ventaja de 570 milésimas para el argentino.

También consiguió una vuelta más rápida que Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz, entre otros pilotos.

La mejor marca de la competencia fue del ganador, Andrea Kimi Antonelli, quien estableció un tiempo de 1:25.407. Colapinto quedó a 1 segundo y 315 milésimas de ese registro.

Una parada en boxes que complicó sus posibilidades

Pese al buen ritmo, el argentino no pudo trasladar ese rendimiento al resultado final.

Durante la carrera llegó a ubicarse sexto y consiguió superar a Gasly, pero una detención de Alpine en boxes que se extendió durante 8,5 segundos le hizo perder tiempo y posiciones.

El inconveniente condicionó sus posibilidades de avanzar hacia la zona de puntos, aunque logró recuperarse parcialmente y cruzó la meta en el puesto 13, por delante de su compañero de equipo, que terminó 14°.

Si bien el tiempo de una vuelta no determina por sí solo el rendimiento general de una carrera, el registro conseguido por Colapinto dejó una señal positiva sobre su velocidad y competitividad.

El argentino buscará cerrar la temporada con otro buen desempeño en el Gran Premio de Abu Dhabi, previsto para el próximo domingo 6 de diciembre.