Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026. La final se disputó este sábado en el estadio Centenario de Montevideo y se definió con un tanto del paraguayo Ramón Sosa, a los seis minutos del segundo tiempo.

El delantero aprovechó una asistencia de cabeza de Jhon Arias y definió para vencer al arquero Fernando Muslera. Esa conquista fue suficiente para que el equipo dirigido por Abel Ferreira se quedara con el título continental, en un encuentro marcado por la fricción y las interrupciones.

Con esta victoria, Palmeiras alcanzó su cuarta Copa Libertadores, después de las obtenidas en 1999, 2020 y 2021. De esta manera, igualó la cantidad de títulos de Estudiantes, que había levantado el trofeo en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Una final con historia

El partido tuvo un condimento especial por el antecedente entre ambos equipos. En 1968, Estudiantes y Palmeiras también se enfrentaron en el estadio Centenario para definir la Copa Libertadores. En aquella oportunidad, el conjunto argentino se impuso 2-0 en el tercer encuentro y consiguió su primera consagración continental.

Casi seis décadas después, el escenario volvió a reunir a los dos clubes en una final. Estudiantes llegó a esta instancia tras eliminar a Flamengo por penales, mientras que Palmeiras consiguió su clasificación luego de superar a Fluminense.

El equipo platense buscaba volver a conquistar América después de 17 años, pero no pudo romper la resistencia del conjunto brasileño.

La cuarta estrella del Verdao

Con el triunfo en Montevideo, Palmeiras sumó una nueva conquista internacional bajo la conducción de Abel Ferreira. El entrenador portugués volvió a llevar al club a lo más alto del continente y amplió su historia en la competencia.

Para Estudiantes, en cambio, quedó pendiente la posibilidad de sumar su quinta Libertadores y convertirse en uno de los clubes argentinos con mayor cantidad de títulos en el certamen.