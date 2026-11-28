El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió una serie de cuadros con fuertes caídas de precios en distintos productos y aseguró que la Argentina comenzó a tener valores similares a los de un “país normal”. Lo hizo durante su exposición en el 13° Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad en Corrientes.

“Estamos hablando de bajas del 60 y 70%. Es decir, pasamos a tener precios de un país normal”, afirmó el funcionario al presentar una comparación entre los valores de noviembre de 2023, actualizados por inflación, y los precios actuales.

Uno de los ejemplos que mostró fue el de una camisa. Según los datos expuestos por Caputo, su precio equivalente a valores actuales pasó de $145.287 en noviembre de 2023 a $29.990, lo que representa una reducción real del 79,4%.

También mencionó el caso de los electrodomésticos. De acuerdo con el cuadro presentado, una heladera que hace tres años representaba el equivalente al 100% de un salario promedio registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), actualmente equivale al 29% de ese ingreso.

Los alimentos también registraron bajas

En el segmento de alimentos, el Gobierno presentó cifras elaboradas sobre la base de datos del INDEC correspondientes al Gran Buenos Aires. La comparación tomó el período comprendido entre noviembre de 2023 y octubre de 2026.

Según esos registros, el azúcar registró una caída del 68% en términos reales, el arroz del 58%, la naranja del 50% y los fideos secos del 49%.

Caputo defendió la comparación y vinculó la reducción de algunos bienes con el proceso de recomposición de precios relativos. En ese sentido, sostuvo que los aumentos en las tarifas de los servicios públicos deben analizarse junto con la evolución de otros gastos de los hogares.

“Por un lado estás pagando en algunos casos más en tarifa, pero todo el resto de tu sueldo lo estás gastando comprando cosas más baratas”, argumentó.

La defensa de los precios relativos

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que la economía atraviesa un proceso de normalización y cuestionó los valores que tenían determinados productos antes del cambio de gestión.

“Hay que pagar el verdadero precio de cada producto”, planteó. Como ejemplo, mencionó el costo que podía representar un aire acondicionado en relación con los ingresos de una familia.

“Esto es que estamos yendo a un país normal. Esto es un país normal”, concluyó.

Las cifras difundidas por el ministro corresponden a comparaciones de productos específicos y no representan, por sí solas, una medición integral de la evolución del costo de vida ni del poder adquisitivo de todos los hogares.