El Gobierno nacional inició cinco nuevos procedimientos sancionatorios contra entidades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. Con estas actuaciones, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por medidas impulsadas en el marco de la defensa de los derechos soberanos del país.

Los nuevos procedimientos fueron iniciados contra Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd., Harel Mutual Funds Ltd., Ayalon Mutual Funds Ltd. y Pasternak Shoham Equity IL. Según informó el Ejecutivo, las entidades tienen participación accionaria en Navitas Petroleum LP, compañía involucrada en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.

Las actuaciones se encuadran en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental y establece restricciones para quienes operen sin autorización de las autoridades argentinas.

A quiénes alcanzan los nuevos procedimientos

La medida no apunta únicamente a las empresas que realizan directamente las actividades de exploración y explotación. También contempla a accionistas, proveedores y otros actores económicos que participan de manera directa o indirecta en esos proyectos.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es determinar las responsabilidades de quienes intervienen en operaciones que considera ilegítimas por desarrollarse sin autorización argentina.

Los cinco nuevos expedientes se suman a los procedimientos iniciados anteriormente contra otras empresas y personas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en la zona. El Ejecutivo sostiene que continuará identificando a los actores económicos que participen de esas actividades.

El pedido de Milei al Congreso

En paralelo, el presidente Javier Milei solicitó al Congreso de la Nación que avance con la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El planteo busca fortalecer las herramientas legales del Estado para defender los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes.

Desde el Gobierno reafirmaron que no permitirán que sociedades, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios de la explotación de recursos naturales argentinos sin autorización nacional.

La administración de Milei vinculó esta política con el mandato de la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios y espacios marítimos en disputa.

El contexto del reclamo argentino

El anuncio se conoció el mismo día en que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó el pedido argentino de medidas provisionales para frenar las actividades petroleras en el área de Malvinas.

El pronunciamiento no resolvió la controversia sobre la soberanía de las islas. La disputa entre la Argentina y el Reino Unido continúa vigente, mientras el Gobierno nacional sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina vulneran sus derechos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.