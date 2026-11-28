Franco Colapinto largará desde el 14° puesto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, luego de quedar eliminado en la segunda tanda clasificatoria (Q2). El piloto argentino de Alpine no consiguió avanzar a la instancia decisiva y partirá desde la séptima fila en la carrera de este domingo.

El representante argentino logró superar el primer corte de la clasificación, pero no pudo ubicarse entre los diez mejores para disputar la Q3. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tuvo un mejor desempeño y finalizó en el 12° lugar.

La jornada tampoco había sido sencilla para Colapinto durante los entrenamientos. En la primera práctica libre del viernes terminó 12°, con un registro de 1:25.409, mientras que en la segunda sesión cayó al 15° puesto. En el último entrenamiento, disputado este sábado, finalizó 16°.

Russell se quedó con la pole

La clasificación tuvo como principal protagonista a George Russell, quien consiguió el mejor tiempo con un registro de 1:21.695 y aseguró el primer lugar de la grilla para Mercedes.

Su compañero, Kimi Antonelli, terminó segundo, a 0,128 segundos, por lo que la escudería alemana ocupará toda la primera fila. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, partirán desde la segunda fila.

Max Verstappen, por su parte, clasificó sexto, detrás de Isack Hadjar.

Cuándo corre Colapinto en Qatar

La carrera principal del Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13:00, hora de Argentina, en el Circuito Internacional de Lusail.

La competencia tendrá 57 vueltas y será la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Colapinto buscará avanzar posiciones desde el 14° lugar y cerrar el fin de semana con una buena actuación.