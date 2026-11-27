La aprobación de la Ley de Prevención de la Ludopatía tendrá un fuerte impacto económico en el fútbol argentino. Diez clubes de la Liga Profesional deberán revisar sus contratos de patrocinio con plataformas de apuestas online, debido a las restricciones establecidas por la nueva normativa.

La medida alcanza a las principales instituciones del país, que en los últimos años incorporaron a las empresas de apuestas como una importante fuente de financiamiento.

Los diez clubes afectados

Los equipos que actualmente exhiben marcas vinculadas al sector de las apuestas en sus camisetas son:

Boca Juniors

River Plate

Racing Club

Independiente

San Lorenzo

Rosario Central

Newell's Old Boys

Independiente Rivadavia

Huracán

Argentinos Juniors

Entre los acuerdos más importantes aparece el de Boca con Betsson, que le representa entre 7 y 8 millones de dólares anuales y tiene vigencia hasta fines de 2028.

River, por su parte, percibe aproximadamente 6 millones de dólares por temporada de Betano, mientras que Racing recibe cerca de 2 millones anuales de Betsson.

San Lorenzo firmó un contrato con Casino Buenos Aires por 800 mil dólares durante diez meses. Independiente e Independiente Rivadavia tienen acuerdos con SportsBet; Huracán y Argentinos Juniors, con Mr. Bet; y Rosario Central y Newell's, con City Center.

Un negocio de más de 20 millones de dólares

Según las estimaciones difundidas, los contratos entre las casas de apuestas y los clubes de Primera División representan al menos 20 millones de dólares.

La eventual pérdida de esos ingresos podría generar dificultades financieras, especialmente en las instituciones que dependen en mayor medida del patrocinio privado.

El impacto también alcanzará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que mantiene acuerdos con BetWarrior para las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional.

La Liga Profesional, en tanto, cuenta con bplay como casa de apuestas oficial.

Qué pasará con los contratos vigentes

La legislación prohíbe la publicidad de plataformas de apuestas en camisetas, estadios, transmisiones deportivas, medios de comunicación y redes sociales.

También impide que futbolistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers promocionen estas empresas.

El Poder Ejecutivo tendrá hasta 120 días para reglamentar la aplicación de la ley, instancia en la que se determinará cómo deberán adecuarse los contratos comerciales que ya están vigentes.

Hasta entonces, los clubes deberán esperar las definiciones oficiales para conocer los plazos y las condiciones de los cambios que tendrán que implementar.