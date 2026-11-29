La cuenta regresiva ya comenzó. River e Independiente cumplieron con sus respectivos compromisos de cuartos de final y protagonizarán uno de los grandes clásicos de las semifinales del Torneo Clausura. Después de una noche de sábado cargada de emociones, el Millonario y el Rojo se aseguraron un lugar entre los cuatro mejores y ahora se preparan para un enfrentamiento que tendrá como escenario el estadio Monumental.

Los dos llegaron a esta instancia por caminos diferentes, pero con el mismo objetivo: seguir en carrera por el título. River consiguió una victoria por 1-0 frente a Instituto en Alta Córdoba, mientras que Independiente debió atravesar una definición por penales ante Vélez para festejar su clasificación en Liniers.

River ganó, pero dejó pasar oportunidades

El equipo de Leonardo Ponzio se impuso con un gol de Gonzalo Montiel, a los 13 minutos del primer tiempo. El defensor aprovechó un rebote del arquero Marcos Ledesma y marcó el único tanto de un encuentro en el que el conjunto de Núñez generó situaciones suficientes para conseguir una diferencia mayor.

Sin embargo, la falta de eficacia mantuvo abierto el resultado hasta el final. River desperdició dos penales: Sebastián Driussi estrelló el primero contra el palo y, en el complemento, Ledesma le contuvo la ejecución a Thiago Almada.

Más allá de esas oportunidades perdidas, el Millonario consiguió sostener la ventaja y se llevó de Córdoba el boleto a las semifinales. Ahora tendrá la posibilidad de definir como local ante un rival de enorme tradición.

Independiente sobrevivió a una noche dramática

El camino del Rojo fue todavía más sufrido. En el estadio José Amalfitani, empató 1-1 con Vélez después de un encuentro que necesitó tiempo suplementario para encontrar sus goles.

Sebastián Valdez adelantó a Independiente durante el alargue, pero Ronaldo Martínez estableció la igualdad para el Fortín. La serie se trasladó entonces a los penales, donde el conjunto de Avellaneda se impuso por 3-1.

Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala convirtieron para el equipo dirigido por Jádson Viera. Del otro lado, Vélez sufrió una definición para el olvido: Tomás Marchiori llegó a contener dos remates, pero los errores de sus compañeros terminaron condenando al conjunto local.

El Rojo consiguió así una clasificación de enorme valor, tanto por el rival que dejó en el camino como por la manera en que logró sobreponerse a un partido que se le había complicado.

Un clásico con mucho más que una semifinal en juego

El próximo desafío será frente a River, en el Monumental y por un lugar en la final. Se trata de dos instituciones protagonistas de buena parte de la historia grande del fútbol argentino, que volverán a cruzarse en una instancia decisiva y con la presión propia de una eliminación directa.

Para el Millonario, la oportunidad representa la posibilidad de acercarse a un título que le permita darle otro cierre a una temporada exigente. Haber ganado en Córdoba le dio confianza, aunque las ocasiones desperdiciadas dejaron una señal de alerta: ante Independiente, seguramente no tendrá tantas oportunidades para resolver el partido.

El Rojo, por su parte, llegará fortalecido por una clasificación que exigió carácter y personalidad. Después de una campaña irregular, el equipo de Avellaneda encontró en los playoffs una oportunidad para cambiar el rumbo del año y volver a ilusionar a sus hinchas. Además, arrastra una larga espera por un título de liga: su última consagración doméstica fue el Apertura 2002.

La localía será un factor importante para River, pero no garantiza nada en un partido de estas características. Independiente ya demostró que puede competir bajo presión y que tiene argumentos para disputar una semifinal de alto voltaje.

El camino hacia la final

La semifinal se disputará el próximo fin de semana en el Monumental, con día y horario todavía pendientes de confirmación. El ganador avanzará a la definición del Clausura, prevista para el sábado 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Mientras tanto, el otro lado del cuadro terminará de definirse este domingo, con los cruces entre Rosario Central y Barracas Central, y Boca frente a Gimnasia de La Plata.

River e Independiente ya hicieron su parte. Ahora los espera un clásico que promete una semana de expectativa, debates y mucha pasión, con un lugar en la final como premio.