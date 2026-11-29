La fiscal de Juicio de San Luis, Virginia Palacios Gonella, quedó bajo una nueva investigación administrativa luego de que se detectaran transferencias por $420.000 provenientes de Mauricio Nicolás Gómez, conocido como “El Porteño”, quien estuvo involucrado en causas penales en las que intervino la funcionaria.

El procurador general, Sebastián Cadelago Filippi, dispuso el 27 de noviembre la apertura de un nuevo sumario para determinar el origen de los fondos y establecer si existió alguna relación entre los pagos y la actuación judicial de Palacios.

Tres transferencias realizadas en enero

Según la documentación incorporada a la investigación, las operaciones fueron realizadas durante enero de 2026 y detectadas a partir de información solicitada a Mercado Libre.

Los movimientos identificados fueron de $50.000 el 6 de enero, $200.000 el 8 de enero y $170.000 el 14 de enero, por un total de $420.000.

Las transferencias tuvieron como destino cuentas vinculadas a la fiscal y a una de sus hijas.

Uno de los aspectos que busca esclarecer la Procuración es que los pagos se efectuaron después de la tramitación de un hábeas corpus en el que Palacios había intervenido como fiscal de Juicio.

La investigación deberá determinar si los movimientos respondieron a operaciones particulares o si estuvieron relacionados con alguna actuación de la funcionaria. Hasta el momento, no se estableció que los pagos constituyan un delito.

Suspendida por otros 60 días

Ante estos antecedentes, Cadelago Filippi ordenó un nuevo procedimiento administrativo, independiente del sumario que ya se encontraba en trámite contra Palacios.

También dispuso su suspensión preventiva por otros 60 días, con el cobro del 50% de su salario, medida que comenzará a regir una vez que sea notificada.

La resolución establece que las actuaciones deberán remitirse a la Dirección de Sumarios Administrativos del Superior Tribunal de Justicia.

Además, el procurador puso los antecedentes en conocimiento del Jurado de Enjuiciamiento para que evalúe la situación de la funcionaria.

El vínculo con “El Porteño” Gómez

Palacios ya había quedado involucrada en otra investigación relacionada con Gómez, quien se fugó en agosto de la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria y fue capturado en octubre en la provincia de Buenos Aires.

En una presentación anterior, la fiscal había reconocido conocer personalmente al hombre, quien realizaba trabajos de mantenimiento en su domicilio.

También había rechazado acusaciones que la vinculaban con supuestas maniobras para favorecer su libertad.

La nueva investigación buscará determinar por qué Gómez transfirió dinero a cuentas relacionadas con Palacios y si esos movimientos tuvieron alguna vinculación con el ejercicio de sus funciones judiciales.