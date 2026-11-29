Un cóndor andino que fue rescatado en Villa de Merlo después de ser encontrado en condiciones de vulnerabilidad volverá a su hábitat natural este lunes 30 de noviembre, luego de completar satisfactoriamente su recuperación.

La liberación está prevista para las 11:00 en Villa de Merlo, según informó el Gobierno de San Luis. El ejemplar, un macho subadulto de la especie Vultur gryphus, permaneció bajo atención especializada en el Centro de Conservación de Vida Silvestre La Florida.

Fue encontrado sin poder volar y habría sido atacado por perros

El animal fue rescatado el pasado 13 de noviembre, cuando lo encontraron sobre un árbol en un terreno baldío de Merlo, sin posibilidades de emprender vuelo.

De acuerdo con los antecedentes del operativo, el cóndor habría sufrido previamente el ataque de perros.

Ante esta situación, rescatistas locales, personal municipal y efectivos de la Policía Ambiental coordinaron su rescate y posterior traslado al centro de conservación.

Al ingresar a La Florida, el ave presentaba un estado corporal debilitado y signos de deshidratación, por lo que recibió controles clínicos, estudios complementarios y tratamiento veterinario.

Una recuperación favorable que permitirá su regreso a la naturaleza

Con el paso de los días, el cóndor comenzó a alimentarse por sus propios medios, recuperó su estado de alerta y volvió a manifestar comportamientos característicos de su especie.

Posteriormente, fue trasladado a un recinto de mayores dimensiones, donde los especialistas evaluaron sus desplazamientos y su capacidad de vuelo.

Los controles no evidenciaron alteraciones funcionales aparentes, por lo que el equipo veterinario determinó que el ejemplar está en condiciones de regresar a su ambiente natural.

La liberación representa un nuevo avance en las tareas de rescate, rehabilitación y conservación de la fauna silvestre de San Luis, especialmente de una especie emblemática de la región andina.